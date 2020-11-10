İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır? E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi!

Herkes oturduğu konutun bulunduğu yeri resmi olarak belgelemek zorundadır. Bu belgeye de ikametgah belgesi denir. Yeni bir adrese taşınanlar, 20 gün içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüğü’ne resmi olarak bildirmelidir. Bu işlem artık e-Devlet üzerinden, online olarak gerçekleştirilebiliyor. İkametgah adres değişikliği nasıl yapılır merak ediyorsanız; tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İkemetgah Değişikliğini Nüfus Müdürlüğüne Bildirmediğimde Ne olur? Yeni bir adrese taşınanlar yönetmelikte bildirilen 20 günlük süre içinde adres değişikliği bildirimi yapılmaması durumunda, gecikme süresine göre değişen para cezaları uygulanır. Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 2020 yılında 87 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.800,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İkametgah Adresimi Değiştirdim, Şimdi Ne Yapacağım? Bu soruyu soranların bilmek isteği asıl konu aslında “İkametgah adresi değiştirmek için ne gerekli?” sorusudur. Yapılan değişikliği bildirmeden önce nelerin gerekli olduğunu bilmek elbette şarttır. Eğer nüfus müdürlüğüne müracaat etmek istiyorlarsa gerekliler listesinin başında ikametgah değiştirme belgeleri gelmektedir. Bu belgeler;

Beyan edilen adresin boş konut olması halinde herhangi bir belge istenmez.

Bir adreste yaşayan bir ya da birçok kişi bulunması durumunda birlikte oturma gerekçesiyle adres beyanında bulunulması halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya mahalle muhtarı tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyan getirilmesi gerekmektedir.

Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda (adres fiili olarak boş iken sistemde birilerinin o adreste kayıtlı olması durumunda); adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası veya abonelik sözleşmesi gibi belgeler istenir.

Değişiklik yapan kişi internet üzerinden başvuru yapmak istiyorsa ilk önce e-Devlet sistemine giriş yapmalıdır. Daha sonra şu üç yol ile adres bildirimi yapabilir.

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. ya da Türk Telekom Genel Müdürlüğü operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile,

E-devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz. İkametgah Adres Değişikliğini Nereden Yapabilirim? Yazıyı okuyanların aklına ilk gelen devlet dairelerine gitmeden bu zorunluluğunu nasıl yerine getireceği olmuştur. “İkametgah adres değişikliği nereden yapılır?” sorusunun artık en kolay cevabı e-Devlet üzerinden yapılan beyan ile değişikliğin kayıt edilmesidir. Bu sayede hem zamandan tasarruf etmiş olacaksınız hem de daha kolay şekilde bir hizmete ulaşacaksınız. Bunu yapmak için öncelikle bir e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Peki e-Devlet Şifreniz Yoksa? Adres değişikliği bildirimi sisteminden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. Şifreye sahip olmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. T.C. kimlik kartı ile PTT şubelerinden cüzi miktar bir ücret karşılığında e-Devlet şifresini alabilirsiniz. Size PTT şubesinden verilen T.C. kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi ile artık sisteme girebilirsiniz. Sisteme ilk kez girdikten sonra bu şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre alabilirler. Eğer e-Devlet girişi yapma imkânınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Şifrem ile Neler Yapacağım? İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan “Kurumlar” sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise tüm kurumların sıralandığı sayfada Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından işlem yapılabilmektedir.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden “e-Devlet Şifresi” sekmesini kullanarak sisteme girilmelidir. Şu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanılabilir. Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” veya “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçeneklerinden size uygun olanını işaretlemelisiniz. Daha sonra taşınma tarihi bölümüne seçmelisiniz.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek. Yerleşim yeri ve / veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.