İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır? E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi!

Herkes oturduğu konutun bulunduğu yeri resmi olarak belgelemek zorundadır. Bu belgeye de ikametgah belgesi denir. Yeni bir adrese taşınanlar, 20 gün içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüğü’ne resmi olarak bildirmelidir. Bu işlem artık e-Devlet üzerinden, online olarak gerçekleştirilebiliyor. İkametgah adres değişikliği nasıl yapılır merak ediyorsanız; tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.
Yeni bir adrese taşınanlar yönetmelikte bildirilen 20 günlük süre içinde adres değişikliği bildirimi yapılmaması durumunda, gecikme süresine göre değişen para cezaları uygulanır. Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 2020 yılında 87 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.800,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu soruyu soranların bilmek isteği asıl konu aslında “İkametgah adresi değiştirmek için ne gerekli?” sorusudur. Yapılan değişikliği bildirmeden önce nelerin gerekli olduğunu bilmek elbette şarttır. Eğer nüfus müdürlüğüne müracaat etmek istiyorlarsa gerekliler listesinin başında ikametgah değiştirme belgeleri gelmektedir. Bu belgeler;
Yazıyı okuyanların aklına ilk gelen devlet dairelerine gitmeden bu zorunluluğunu nasıl yerine getireceği olmuştur. “İkametgah adres değişikliği nereden yapılır?” sorusunun artık en kolay cevabı e-Devlet üzerinden yapılan beyan ile değişikliğin kayıt edilmesidir. Bu sayede hem zamandan tasarruf etmiş olacaksınız hem de daha kolay şekilde bir hizmete ulaşacaksınız. Bunu yapmak için öncelikle bir e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.
Adres değişikliği bildirimi sisteminden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. Şifreye sahip olmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. T.C. kimlik kartı ile PTT şubelerinden cüzi miktar bir ücret karşılığında e-Devlet şifresini alabilirsiniz. Size PTT şubesinden verilen T.C. kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi ile artık sisteme girebilirsiniz. Sisteme ilk kez girdikten sonra bu şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre alabilirler. Eğer e-Devlet girişi yapma imkânınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.
İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan “Kurumlar” sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise tüm kurumların sıralandığı sayfada Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından işlem yapılabilmektedir.
Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden “e-Devlet Şifresi” sekmesini kullanarak sisteme girilmelidir. Şu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanılabilir.
Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” veya “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçeneklerinden size uygun olanını işaretlemelisiniz. Daha sonra taşınma tarihi bölümüne seçmelisiniz.
Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek. Yerleşim yeri ve / veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.
Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır. Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz. Böylece ikametgah adres değişikliği randevusu ile kaybedeceğiniz zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Artık yeni evinizde mutlu bir şekilde oturabilirsiniz.
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