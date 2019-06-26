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İkametgahını 9 gün geç aldığı için muhtarlığı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde 31 Mart'ta seçilen Mürüvet Şimşek'in muhtarlığı, ikametgahını seçildiği yere 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edildi.

İkametgahını 9 gün geç aldığı için muhtarlığı iptal edildi

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde 31 Mart'ta seçilen Mürüvet Şimşek'in muhtarlığı, ikametgahını seçildiği yere 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edildi.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bucak'ın Kocaaliler beldesi Karşıyaka Mahallesi'nden aday olan Mürüvet Şimşek, seçimi kazanarak muhtar oldu. Ancak YSK, Şimşek'in ikametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle seçimi iptal etti.
Mürüvet Şimşek, "Mahalle halkının desteğiyle muhtarlığa seçildim. Ancak ikametgâh zorunluluğu nedeniyle seçimler iptal edildi. Yasaya göre en az 6 ay öncesinde ikametgahı seçildiğim mahalleye aldırmak gerekiyormuş. Fakat biz 9 günle kaybettik. 9 gün önce aldırmış olsaydım sıkıntı yoktu. Üç aylık bir süre de olsa mahalleme hizmet ettim" dedi.
İkametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı için YSK tarafından muhtarlığı iptal edilen Mürüvet Şimşek, gelecek yıl 7 Haziran 2020 Pazar günü yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçiminde tekrar aday olacağını, seçilmesi halinde tekrar mahalleye hizmet edeceğini söyledi.

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