İkametinde kalaşnikof bulunan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 58 fişek, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabancanın yanı sıra çok sayıda silah malzemesi, 2 muşta, 15 bıçak, 15 sikke ve define arama dedektörü ele geçirdi.

Operasyonda, emekli memur Tuncay K. (53) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin arından Vezirköprü Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

