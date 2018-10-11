HABER

İkametinde kalaşnikof bulunan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

İkametinde kalaşnikof bulunan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 58 fişek, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabancanın yanı sıra çok sayıda silah malzemesi, 2 muşta, 15 bıçak, 15 sikke ve define arama dedektörü ele geçirdi.

Operasyonda, emekli memur Tuncay K. (53) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin arından Vezirköprü Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNEREşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?Eşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?
Sahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kameradaSahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kamerada
“Hattın İpekle Aşkı” sanatseverlerle buluştu“Hattın İpekle Aşkı” sanatseverlerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık operasyonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi kaleşnikof marka uzun namlulu silah Samsun

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.