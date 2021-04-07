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İkametinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

07.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da ikametinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da ikametinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 2 kişiden 3 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında K.Ö.’nün (27) ikametinde yapılan aramada 154 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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