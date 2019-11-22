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İkametlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kayseri’de ikametlerden hırsızlık yapan 5’i kadın 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde farklı ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olayları meydana geldi.

Kayseri’de ikametlerden hırsızlık yapan 5’i kadın 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde farklı ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olayları meydana geldi. Meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Ş.E. (50), R.E. (35), E.A. (41), K.T. (24), D.E. (24) ve İbrahim T. (51) yakalandı. İkametlerde bulunan H.T.’nin (25) 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Z.P.’nin (25) iki ayrı suçtan mahkemece arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetten çıkışı sırasında dışarıda bekleyen yakınları ise olayı takip eden gazetecilere el hareketi yaptı.

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