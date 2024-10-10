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  4. İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem!

İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem!

10.10.2024 17:30
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İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem!

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

SURLARIN ÖNÜNDEN GEÇEN VATANDAŞLAR OLAY YERİNE KARANFİL BIRAKIYOR!

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Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sur
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