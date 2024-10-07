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  4. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesi sonrası sözleri tepki çekmişti! Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesi sonrası sözleri tepki çekmişti! Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

07.10.2024 22:25
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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil vahşice öldürülmesi sonrasında Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklaması tepki çekmişti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesi sonrası sözleri tepki çekmişti! Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

SAÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.

Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ YARATMIŞTIR"

Sofuoğlu hakkında iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.,

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya Üniversitesi İkbal Uzuner
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