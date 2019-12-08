IKBY Başbakanı Barzani: "Komşu ülkelerle dengeli ilişki kurmayı hedefliyoruz"

ERBİL (AA) - Irak Kürt bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, komşu ülkelerle barış temelinde dengeli bir ilişki kurmayı hedeflediklerini söyledi.

IKBY hükümet kabinesinin 100 gün dolayısıyla televizyonda halka hitap eden Barzani, Bağdat-Erbil ilişkileri ile çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Barzani, Irak'ın huzurlu ve istikrarlı olmasının IKBY'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Bağdat ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi IKBY başta olmak üzere tüm Irak vatandaşlarının günlük yaşamını olumlu etkileyecektir." dedi.

Bağdat yönetimi ile ortaklaşa Kerkük petrolünü ihraç ettiklerini dile getiren Barzani, Irak merkezi yönetim ile gümrük politikasını da birleştirdiklerini söyledi.

- "Merkezi yönetim ile kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedefliyoruz"

IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat yönetimi ile 4 temel konuda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Irak merkezi hükümeti ile herkesin çıkarın olacak şekilde kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedefliyoruz. Irak bütçesinde adil bir şekilde IKBY payı için bir formül bulunması, IKBY'nin petrol ve doğalgaz konusundaki haklarının Irak anayasası temelinde korunması, tartışmalı bölgeler sorununun anayasa çerçevesinde çözülmesi ile Peşmerge güçlerinin Irak savunma sisteminin bir parçası olarak kabul görmesi için Bağdat ile müzakerelerimiz sürüyor."

IKBY gelirinin büyük bölümünün petrolden ele edildiğini dile getiren Barzani, artık tek bir gelir kaynağına bel bağlamamamılaması ve bunu çeşitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Barzani, komşu ülkelerle ilişkileri hakkında, "Komşu ülkelerle barış temelinde dengeli bir ilişki kurmayı ve uluslararası toplum için güven kaynağı olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

