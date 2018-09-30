IKBY Başbakanı Barzani oyunu Erbil'de kullandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, milletvekili seçimleri için oyunu, Erbil'de kullandı.
Barzani, Erbil'de bulunan seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerin sakin bir ortamda yapılması temennisinde bulunan Barzani, sonuçlar her ne şekilde olursa demokratik zeminde IKBY halkının kazandığı bir seçim olacağını ifade etti.
Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak inşallah IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz." dedi.
- Cumhurbaşkanı adayı çıkmazı
Irak cumhurbaşkanlığı makamının IKBY'deki tüm tarafları ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Barzani, "Cumhurbaşkanlığı sorununu çözmek için Irak meclisindeki Kürt temsilcilerin bir araya gelerek, bir aday göstermelerini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı için Kürtlerin mecliste tek aday göstermesi gerekir." diye konuştu.
Barzani, cumhurbaşkanlığı için iki adayın Irak meclisinde yarışmasının hiç kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, bu makamın bir partiye ait olmadığını ve IKBY'nin tüm bileşenlerini ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.
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