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IKBY Başbakanı Barzani'den Bağdat'a ilk resmi ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı seçildikten sonra ilk Bağdat ziyaretini gerçekleştiren Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Bağdat'a gelen IKBY'nin yeni başbakanı Barzani, başkentteki Selam Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede Salih, merkezi yönetim ile IKBY arasındaki tartışmalı tüm konuların Anayasa'ya bağlılık ve ulusal çıkarlar temelinde diyalog ile çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Salih ayrıca Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda siyasi taraflar arasındaki mutabakata güvendiklerini dile getirdi.

IKBY Başbakanı Barzani de Bağdat ile "dostane ilişkilerin" güçlendirilmesi ve ortak çıkarların geliştirilmesinde Anayasa'ya bağlılık ve diyalog vurgusu yaptı.

Salih-Barzani görüşmesinde bölgesel konuların da ele alındığı aktarıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Temmuz'da IKBY Meclisi'nde yemin ederek göreve başlamıştı. Barzani, göreve geldikten 6 gün sonra ilk ziyaretini Bağdat'a gerçekleştirdi.

Bağdat temasları kapsamında Barzani'nin, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve diğer siyasi yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat IKBY ırak Mesrur Barzani

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