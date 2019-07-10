ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bugün yapılan oylamada güvenoyu alarak resmen başbakanlık görevine başlayan Mesrur Barzani, hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını ancak ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Meclis'te yemin ettikten sonra başbakan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında Barzani, yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunlara değindi.

Yolsuzlukla mücadelede hiçbir şekilde kimseye tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan Barzani, "Halkın öncelikli talebi yolsuzlukla mücadele edilmesi. Benim de isteğim yolsuzlukla mücadele etmek ve reformlar gerçekleştirmek yönümde. Yolsuzluk korkunç bir alışkanlık oldu ancak kültür haline gelmedi. Yakın zamanda bu alışkanlık da gözle görünür biçimde azaltılacak." dedi .

Hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"Biriken bu borçlar arzu etmediğimiz bir durum değil. Bu borçların çoğu bütçeden payımızı göndermeyen Irak merkezi hükümetinin sorumluluğunda. Mevcut mali durum, kabineyi zorlayacak ancak çalışma programımız çerçevesinde bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız."