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IKBY Başbakanı Barzani'den seçim çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Barzani'den seçim çağrısı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Barzani, Erbil'de 14 kilometre uzunluğundaki "150 metre çevre yolu" projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, IKBY halkından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.

Tüm vatandaşların sakin bir ortamda sandık başına gitmelerini talep eden Barzani, "Vatandaşlardan 4 yıllık meclis döneminde temsilcilerini seçmek için sandık başına gitmelerini istiyorum." dedi.

Barzani, seçimin bölgenin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulunarak, "Gelecek dönem vatandaşlara daha iyi hizmet sunup, bölgenin istikrar ve ekonomisi konusunda daha çok mesafe katedeceğiz. Kötü günler geride kaldı. Tüm tarafların katkısıyla yarınlar bugünden daha iyi olacak." diye konuştu.

Barzani, projenin önemine değinerek, ilk etabına 143 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirterek, "150 metre çevre yolu, IKBY'nin ortasına düşen uluslararası ticaret güzergahı. Bu proje, komşumuz Türkiye ve Suriye ile ticaret akışı konusunda katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Seçimi Neçirvan Barzani

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