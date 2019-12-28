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  4. IKBY Başkanı Barzani'den "Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor" uyarısı

IKBY Başkanı Barzani'den "Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

IKBY Başkanı Barzani'den "Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkeyi belirsiz bir geleceğe sürükleyen ve derin krize sebebiyet veren durumu endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Barzani, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine yeni birinin seçilememesi üzerine meydana gelen siyasi krizle ilgili başkanlık resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Derin bir krizin içine giren Irak'ın durumunu ve meydana gelen gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiklerini belirten Barzani, "İstikrarsızlık tehlikesi ve karmaşıklığın arttığı böylesi bir durumda, ülke belirsiz bir geleceğe sürükleniyor. Ulusal ruha sahip ve ortak anlayış çerçevesinde durumla yüzleşmek herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi'nin yerine yeni bir başbakan adayının belirlenmesi konusunda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in siyasi baskılara maruz kaldığının altını çizen Barzani, bu durumun anayasa ve siyasi prensiplerle bağdaşmadığını, sorunların adresinin yine anayasa olduğunu aktardı.

Başkan Barzani, yeni başbakan adayı üzerinde tartışmaların çıkmaması ve etkin siyasi partilerin rızasını alabilmesi için göstericilerin haklı talepleri, ülkenin menfaati ve mevcut durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Barzani, gelecek geçiş sürecinin atlatılması ve seçimlere hazırlık konusunda yeni kurulacak hükümete destek verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

- Cumhurbaşkanı üzerindeki baskı nedeni

Kürt olan Cumhurbaşkanı Salih, 26 Aralık'ta İran'a yakın Bina Koalisyonunun adayı Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu bildirmişti.

Bina Koalisyonu da Salih'e tepki göstererek yayınladığı açıklamasında Irak Meclisine "Salih hakkında, görevden alınmasına yönelik yasal işlem başlatılması" çağrısı yapmıştı.

Ancak Salih'in Bina Koalisyonuna gösterdiği tutuma mecliste en çok milletvekiline sahip başta Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu olmak üzere etkin Şii, Sünni ve Kürt partilerden destek gelmişti.

Sergilediği tutum dolayısıyla göstericilerin de desteğini alan Salih'in resimleri, gösteri meydanlarına asılmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

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IKBY Başkanı ırak Neçirvan Barzani

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