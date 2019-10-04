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IKBY Başkanı Barzani’den “sükunet” çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Irak’ta 3 gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin çıkarını, istikrarını ve yasalarını korumaya çağırdı.IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaptığı yazılı açıklamada Bağdat ve diğer illerde meydana gelen şiddet olaylarını endişe ile izlediklerini belirterek, “Barışçıl gösteri hakkının güvence altına aldığı doğal bir haktır.

Irak’ta 3 gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin çıkarını, istikrarını ve yasalarını korumaya çağırdı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaptığı yazılı açıklamada Bağdat ve diğer illerde meydana gelen şiddet olaylarını endişe ile izlediklerini belirterek, “Barışçıl gösteri hakkının güvence altına aldığı doğal bir haktır. Ama gösteriler çatışmaya, kaosa, yasa dışı eyleme, kamu güvenliğini tehdit etme ve devletin kurumlarına saldırmaya dönüşmemelidir” ifadelerini kullandı.
Irak’taki sorunların aniden ortaya çıkan bir sorun olmadığını ve yıllarca birikmiş sorunlar olduğunu hatırlatan Barzani, söz konusu sorunların on yıllarca iktidar koltuğuna gelen müteakip rejimlerin hatası sonucu meydana geldiğini ve bunu hiçbir hükümetin bir günde düzeltemeyeceğini söyledi. Halkın isteklerini yerine getirmek için bütün tarafların dayanışmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Barzani, “Huzur, istikrar ve ülkenin bugün ile yarınını korumak bütün tarafların sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.
Irak’ın kritik bir dönemden geçtiğini hatırlatan Barzani, şiddet olaylarının durumu daha da kötüleştireceğini vurgulayarak, bütün tarafları sükunete davet etti.

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