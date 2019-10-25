IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Türkmen harici tüm grupların hedefi Türkmenleri asimile etmek"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, “Kraliyet döneminde başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Irak’a gelen iktidarlar Türkmenler için karanlık ve acı bir dönem olmuştur. Bu süre içerisinde Türkmenlerin varlığını yok etmek için her türlü baskıyı oluşturmuşlardır” dedi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Arkadaş Topluluğu tarafından “IKBY’deki Türkmenlerin Durumu ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, Irak’ta yaşayan etnik grup ve silahlı güçlerin Türkmenlerin var olduğu yerlerin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

“1. Anayasa’da Türkmenler 3. ana unsurdur”

Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden çekilişinden sonra 1926 Ankara Antlaşması’na kadar Irak’ta Türkmenlerin kaldığını söyleyen Maruf, “O tarihten bugüne kadar 2003’e kadar Irak’a gelen bütün rejimler ve iktidarlar Türkmenlerin varlığını yok etmeye çalışmıştır. Kraliyet dönemi Irak’ta o zaman anayasa yoktu, esasi yasalar vardı. O anayasa gibiydi. Irak’ta hem siyasi sistemi hem de insan haklarını kapsayan, orada olan Türkmenlerden bahsedilir. Türkmenler Irak’ta 3. ana unsurdur. 1925’te Irak Anayasası kraliyet döneminde Irak’ta Kürtler, Türkmenler ve Araplardan oluşmaktadır maddesini geçiriyor. Sadece 1. Anayasa’da Türkmenlerin varlığından bahsediliyor. Ondan sonra kraliyet döneminde başlayıp cumhuriyet dönemine kadar Irak’a gelen iktidarlar Türkmenler için karanlık ve acı bir dönem olmuştur” dedi.