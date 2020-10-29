IKBY'den Fransa'ya destek ziyareti!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nden bir heyet, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'na "destek" ziyaretinde bulundu. IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami başkanlığındaki heyete siyasi partilerden milletvekilleri de eşlik etti.

"FRANSIZ HÜKÜMETİNE DESTEĞİMİZİ BİLDİRİYORUZ"

AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Havrami, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle tüm İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajı verdi. Havrami, açıklamasında, "Ziyaretimiz, hem Fransa halkı ve hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek hem de Fransız hükümeti ile kamuoyuna desteğimizi bildirmek, ayrıca karşılıklı ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızı göstermek amacıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN DA IKBY'YE DESTEĞİ SÜRECEK"

IKBY Meclisi'nin resmi duruşunu, Meclis Başkanlığı ve Meclisin temsil ettiğini belirten Havrami, Fransa'yı desteklemeye devam edeceklerini, Fransa'nın da IKBY'ye desteğinin süreceğini savundu. Havrami, "Birlikte yaşam ve hoşgörü kültürümüzü hedef alan her türlü ayrıştırıcı açıklamayı kınıyoruz" diye konuştu.