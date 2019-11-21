IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: "YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı"

Suriye’de 2011’de olaylar çıkınca Kürt partilerine, "Bölgede Araplar, Keldaniler, Suryaniler, Türkmenler ve Ermeniler gibi birçok toplumun yaşadığını ve toplumlar arasında bir tür düşmanlığa yol açmamaları" tavsiyesinde bulunduklarını ifade eden Dizeyi, "Suriye’de olayların sonunda gerek rejim gerekse muhalifler olsun Kürtler olarak diyaloğunuz olacağı bir durum olsun dedik. Maalesef ki onları bir araya getirmek için Erbil ve Duhok’taki konferans çabaları başarılı olamadı. PYD kendi başına hareket etti ve diğer Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi. YPG’nin istihdam ve silahlanması, DEAŞ’ın orada ortaya çıkışı onlara güçlü ve savaşan bir güç haline gelme fırsatı verdi." dedi.

WASHINGTON (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizeyi, Suriye krizinde terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtlerine etkisini empoze etmeye kalkışarak oradaki işlerin yönünü değiştirdiğini belirterek terör örgütü YPG/PKK'nın bu süreçte ABD tarafından bir güvenlik şirketi gibi kullanıldığını, işleri bitince de terk edildiklerini söyledi.

-"YPG bir güvenlik şirketi gibi kullanıldı"

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın elindeki askeri gücü farkederek onları DEAŞ'a karşı desteklediğini belirten Dizeyi, örgütün bu süreçte 11 bin kayıp verdiğini ancak ABD'nin bölgeden çekilmesi ile buradaki diğer aktörlerin elinin güçlendiğini ve bu nedenle de PYD'nin planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

Dizeyi, "Geriden bakacak olursanız, spesifik bir düşmana karşı YPG bir güvenlik şirketi gibi kullanıldı ve şimdi iş bitti. Ancak orada bir halk var, gelecekleri ve kaderleri var, ama şimdi her şey karmaşa içinde.” diye konuştu.

"YPG/PKK'yı bir güvenlik şirketi" olarak tanımlamasına ilişkin itiraz ve sorulara yanıt veren Dizeyi, "Bu ifadeyi Batılı bir kişiden duydum. Orada oldukça da etkili bir isimdi. İki yıl önce gelip ve bana gördüğüm kadarıyla işler bitince bunlar (YPG/PKK) terk edilecekler çünkü onlara güvenlik şirketi gibi muamele ediyorlar. Dolayısıyla bu ifade bana ait değil.” dedi.

- "PKK etkisini Suriyeli Kürtlere yönelik kullanınca işler değişti"