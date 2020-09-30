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IKBY: “Erbil Havalimanı etrafındaki saldırı Haşdi Şabi kontrolündeki bölgeden düzenlendi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 23:14 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, roketlerin Şii Haşdi Şabi güçleri kontrolü altındaki bölgeden fırlatıldığını duyurdu.Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roket düştü.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, roketlerin Şii Haşdi Şabi güçleri kontrolü altındaki bölgeden fırlatıldığını duyurdu.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roket düştü. Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Musul’a bağlı Şeyh Emir köyünden gerçekleştirildiği duyuruldu. Söz konusu saldırının saat 20.30’da Şii Haşdi Şabi güçleri kontrolü altındaki Şeyh Emir köyünden gerçekleştirildiği, havalimanına doğru 6 roketin fırlatıldığını kaydedildi. Açıklamada, 2 roketin patlamadığı ve saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktarıldı.

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