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IKBY, feribot faciasından dolayı yas ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Musul kentinde dün yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasında hayatlarını kaybedenler için Nevruz kutlamalarını iptal ederek yas ilan etti.IKBY hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’da yaşanan faciadan dolayı Nevruz etkinliklerinin iptal edildiği belirtilerek, “Dün Musul’daki feribotun batması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği faciadan dolayı üzüntülüyüz” ifadeleri kullanıldı.IKBY’nin bütün kurumlarının olayın hemen ardından kazazedelere yardım için seferber edildiği kaydedilen açıklamada, yardım görevinin ulusal ortaklık ve kardeşlikten kaynaklandığını belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Musul kentinde dün yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasında hayatlarını kaybedenler için Nevruz kutlamalarını iptal ederek yas ilan etti.
IKBY hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’da yaşanan faciadan dolayı Nevruz etkinliklerinin iptal edildiği belirtilerek, “Dün Musul’daki feribotun batması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği faciadan dolayı üzüntülüyüz” ifadeleri kullanıldı.
IKBY’nin bütün kurumlarının olayın hemen ardından kazazedelere yardım için seferber edildiği kaydedilen açıklamada, yardım görevinin ulusal ortaklık ve kardeşlikten kaynaklandığını belirtildi. IKBY hükümeti ayrıca, 24 Mart’a kadar devam etmesi planlanan Nevruz kutlamalarının iptal edildiğini de aktardı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul’da 100 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etmişti.

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