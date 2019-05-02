IKBY hasarlı araç ithalini yasakladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yurt dışından kazalı ve hasarlı araç ithalini yasakladı.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY'ye kazalı ve hasarlı araçların getirilmesi 1 Temmuz itibarıyla yasaklanacak.

Açıklamada, kararın vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Irak'a her yıl sınır kapıları aracılığıyla yüz binlerce kazalı ve hasarlı araç başta Birleşik Arap Amirlikleri (BAE) olmak üzere komşu ülkelerden ithal ediliyor.

