HABER
  4. IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran’ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil’deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY’nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

Erbil’de ABD’nin iki askeri üssü bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Bayrampaşa'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandıBayrampaşa'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
Şırnak’ta karla mücadele sürüyorŞırnak’ta karla mücadele sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY)

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

Somali' de büyük patlama!

Meclis binası yakınında büyük patlama!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.