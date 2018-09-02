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IKBY milletvekili seçimlerinden bir parti çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

IKBY'deki Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinden çekildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Demokrasi ve Adalet için Koalisyon lideri Berhem Salih, 30 Eylül'de yapılacak IKBY milletvekili seçimlerine katılmayacaklarını duyurdu.

Salih, Erbil'deki parti merkezinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Salih, "seçimlere katılmama" kararı aldıklarını belirtti.

IKBY'nin ciddi krizler içerisinde olduğunu ve bunun aşılması için de ulusal uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Salih, şunları söyledi:

"Seçimlere katılacak adaylara başarılar diliyorum. IKBY'nin artık başka krizleri kaldıracak hali yok bu nedenle ulusal uzlaşıyla halkın en büyük sorunları tespit edilip çözüme kavuşturulmalıdır."

Bağdat'ta kurulacak yeni koalisyon hükümetinde Kürt siyasi partilerin, kendisini ortak cumhurbaşkanı adayı göstereceği yönündeki iddiaya ilişkin ise Salih, "Bunun hiçbir doğruluk payı yok. Böyle bir durum söz konusu değildir." dedi.

Başbakan Barzani ise Salih'in ve partisinin seçimlere katılmama kararına saygı duyduklarını belirterek, 30 Eylül'deki milletvekili seçimlerinin belirlenen tarihte ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Berhem Salih, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinde (KYB) uzun yıllar üst düzey görevlerde yer aldı, son olarak KYB'nin 2'nci genel sekreteri pozisyonundayken, parti içi çekişmeler nedeniyle istifa etmişti.

Eski KYB'li Salih, 25 Ekim 2017'de Demokrasi ve Adelet için Koalisyon'u kurmuş, ilk defa katıldığı 12 Mayıs genel seçimlerinde ise 2 milletvekili çıkararak hayal kırıklığına uğramıştı.

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Demokrasi ve Adalet için Koalisyon IKBY ırak

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