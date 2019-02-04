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IKBY Milletvekilinden Türkiye ve PKK’ya Çağrı 

04.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesi’ndeki Türk askeri üssünün saldırıya uğramasının ardından, gözler bir kez daha bölgedeki PKK varlığına çevrildi. Saldırıya uğrayan üssün bulunduğu Amediye kentinin Milletvekili Muhsin Doski, PKK’ya bölgeyi terk etmesini, Türkiye’ye ise çözüm sürecine dönülmesi çağrısı yaptı.

IKBY Milletvekilinden Türkiye ve PKK’ya Çağrı 

Türkiye’nin bölgede bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında sivillerin öldüğünü ileri süren bir grubun, Irak'ın Şeladize kasabası yakınlarındaki Türk üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Türkiye saldırının PKK tarafından organize edildiğini savunuyor.

Üssün bulunduğu Amediye kentinin Kürdistan Demokrat Partili Milletvekili Muhsin Doski, 2018 yılında Türkiye’nin düzenlediği operasyonlarda 20’ye yakın sivilin öldüğünü öne sürdü. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Doski, bölge halkının hem Bağdat hem Erbil’e mesaj vermek için toplandığını belirterek, ”Halkımız Şeladize’de bir basın açıklaması yaparak, Kürdistan Parlamentosu ve merkezi parlamentoya Türkiye’nin operasyonlarını sınırlandırma çağrısı yapacaklardı. Civar yerleşimlerden insanlar da toplandı açıklama yapıldı. Mesajlar siyasetçilere ulaştı. Olaydan sonra bir grup genç Türk üslerine saldırmak istedi. Bamerni, Şeladiza, Amediye bölgelerindeki PKK varlığı nedeniyle buralarda Türk üsleri var. Buradaki bir üsse saldırdılar. Bizim istemediğimiz bir durumda, medeni bir şekilde gösteri yapılmasını isterdik ama insanların öfkesi buna neden oldu” dedi.

PKK üslerini Türkiye’ye taşımasını isteyen Doski, olaylar nedeniyle Türkiye ile sorun yaşanmadıklarını ifade etti. PKK’nın Kürt yönetimine saygı duyması gerektiğini savunan Doski, “Biz hem Türkiye’yi kınıyoruz hem de PKK’nin Türkiye için saldırı bahanesi olmamasını istiyoruz. Bizim bölgemizden çıkıp Kuzey’e (Türkiye’ye) gitsinler. Bize göre Türkiye Kürtleri artık sorunlarına Ankara’da çözüm aramalı. Silahla, kan dökmeyle hiçbir hak elde edilmez. Çünkü Kürdistan Bölgesi olarak PKK’ye ‘Sizin gözünüzle Türkiye’ye bakamayız, çünkü Türkiye bizim komşumuzdur, İran komşumuzdur’ diyoruz. Türkiye’yede, ‘Sizin gözünüzle PKK’ye bakamayız, çünkü onlar Kürt’tür, kardeşlerimizdir, kuzenlerimizdir, aynı kandanız’ diyoruz. PKK ile bizim bağımsız bir bölge olduğumuzu, buranın yasalarının olduğunu, sınırı olduğunu bilmesini isteriz. Kazanımlarımızın PKK’nin yanlışlarına kurban edilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doski iki tarafa da çağrı yaparak, “Hem Türkiye hem PKK’ye mesaj gönderdik. PKK’ye ‘Bizim bölgemizden çıkmanızı istiyoruz’ dedik. Türkiye’ye ‘Sivillerin olduğu yerleri bombalamayın, çünkü halkımız oralara gitmek zorunda’ dedik. Bu konuşmalarımızı PKK anlamalı. Eğer iyiliğimizi istiyorsa bir anlaşmaya varmalı. Türkiye’de tekrar çözüm sürecine dönülmeli. PKK Cizre, Şırnak, Diyarbakır’dan ders almalı. Kürtlerin mağduriyetinden başka bir şey kazanmadı. Silah ve ölümle hiçbir sorun çözülmez” şeklinde konuştu.

Türk üssüne giren göstericiler, buradaki askeri araçları ateşe vermiş, gösteriler sırasında 1 sivil ölürken 11 kişi yaralanmıştı. Türkiye Kürt yönetimiyle vardığı anlaşma gereği, 1992’den bu yana PKK’ya karşı bölgede istihbarat amaçlı asker bulunduruyor. Türkiye’nin bölgede 13 üssü bulunuyor. Ancak bu üslerdeki askerler operasyon yapamıyor.

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