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IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

10.03.2021 19:40 | Son Güncelleme:
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IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.

Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

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"HİÇBİR PUL BASIM İÇİN ONAYLANMADI"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti. (AA)

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