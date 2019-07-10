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IKBY yeni Başbakanı Barzani: "Bağdat ile sorunları çözmeye çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunun güvenoyunu alarak IKBY 9.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunun güvenoyunu alarak IKBY 9. Hükümeti başbakanı olarak seçilen Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için yakın zaman içerisinde Bağdat’ı ziyaret edeceğini söyledi.
Kurduğu yeni hükümetin IKBY parlamentosu tarafından güvenoyu almasının ardından açıklama yapan IKBY yeni Başbakanı Mesrur Barzani, yeni hükümetin tamamen kurulmasının ardından Bağdat’a giderek Başbakan Adil Abdülmehdi ve siyasi partilerle bir araya geleceğini kaydetti. IKBY eski Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mesrur Barzani açıklamasında, “Bağdat ile bütün anlaşmazlıkları aşmayı ve ortak zemin kurmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni hükümetin önümüzdeki hafta ilk oturumunu yapması bekleniyor. IKBY eski Başbakanı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli parlamentoda, oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2. başkanı seçilmişti.
IKBY’de 30 Eylül 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21 ve Değişim Hareketi Goran 12 sandalye kazanmıştı.

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