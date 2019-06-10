HABER

IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani bugün düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani bugün düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda devlet temsilcisi yemin törenine katıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 2018 Eylül ayında yapılan genel seçimlerin ardından Parlamento tarafından başkan seçilen Neçirvan Barzani, bugün düzenlenen törende yemin etti. Erbil’de Saad Abdullah Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY eski Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas olmak üzere çok sayıda devlet temsilcisi, siyasi parti başkanları ve binden fazla kişi katıldı.
Yemin töreninde konuşma yapan Irak Başbakanı Abdülmehdi, Irak toprak bütünlüğü çerçevesinde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye özen gösterdiklerini vurguladı. IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ise yaptığı konuşmada yeni başkana tam destek vereceğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de eski başkan Mesut Barzani’nin oynadığı role övgüde bulunarak, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilere değindi. Salih, iki yönetim arasındaki sorunlara acil çözüm bulma çağrısı yaptı.
IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani konuşmasında Bağdat ile ilişkilerini geliştirmeye özen göstereceklerini belirterek iki taraf arasındaki sorunlara anayasa çerçevesinde çözüm bulmaya çağırdı.IKBY Başbakanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento’da, oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2. Başkanı seçilmişti.

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacakSon dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak
İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacakİmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Diğer Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.