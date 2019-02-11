IKBY yeni hükümeti kurma yolunda siyasi mutabakat

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) geçen Eylül ayında yapılan seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi, ikinci sırada gelen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile siyasi mutabakat taslağı imzalayacak.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi (KYB) Siyasi Büro Üyesi Sadi Ahmet Pire yaptığı açıklamada, her iki partinin siyasi mutabakat taslağı hazırladığını belirterek söz konusu mutabakat taslağının gerçek ortaklığın güvencesi olarak nitelendirdi.

IKBY yeni hükümetinin kurma sürecinde önemli bir adım olan mutabakat taslağının 18 Şubat’tan önce imzalanacak. Edinilen bilgilere göre, 111 sandalyeden oluşan IKBY parlamentosunu 45 sandalyesini kazanan (KDP) IKBY Başkanlığı ve Başbakanlık makamlarını, 21 sandalye kazanarak 2. Sırada gelen (KYB) Parlamento Başkanlığı makamını alacak. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı KDP’ye ikinci Başkan Yardımcısı ise Türkmenlere verilecek.



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