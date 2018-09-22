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IKBY'de "5'inci Farklı Kültürler Festivali" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye vilayetine bağlı Ranya kentinde, İran ve Irak'ın farklı bölgelerinden gelen müzik ve folklor ekiplerinin katılımıyla 5'inci Farklı Kültürler Festivali gerçekleştirildi

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye vilayetinin Ranya kentinde, barış ve birlikte yaşam adı altında bir kültür festivali düzenlendi.

Ranya kentinde 5'incisi düzenlenen "Farklı Kültürler Festivaline" Irak genelindeki farklı etnik unsurların yanı sıra, komşu ülke İran'dan müzik ve folklor ekibi de katıldı. Bölge halkı başta olmak üzere çevre kentlerden gelen binlerce vatandaş etkinliğe büyük bir katılım gösterdi.

Festivalin organizatörü Halid Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir etkinliği düzenleyerek bölge halkına farklı kültürleri tanıtmak ve onları birbirine yakınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkent Bağdat başta olmak üzere Irak'ın farklı bölgelerinin yanı sıra İran'dan da folklor ve müzik ekiplerinin festivale katıldığını söyleyen Kadir, Ranya'da sahneye çıkan 11 sanat ekibinin halkın büyük beğenisini aldığını kaydetti.

Kadir, dün başlayan festivalin konserler, yöresel kıyafetlerin tanıtımı ve dans gösterisiyle bu akşam sona ereceğini belirtti.

İran sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Ranya kenti, sahip olduğu dağlık coğrafyasıyla da her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

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"5'inci Farklı Kültürler Festivali" IKBY

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