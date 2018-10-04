HABER

IKBY'de Barzani'nin partisi önde

04.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Pazar günü düzenlenen seçimler sonrası oyların yüzde 85'i sayıldı.

IKBY'de Barzani'nin partisi önde

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 595 bin oyla ilk sırada.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Pazar günü yapılan meclis seçimlerinin ardından oyların yüzde 85'i sayıldı. Kürdistan Bölgesel Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, sonuçların, sandıklar kapandıktan 72 saat sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ancak açıklanan bu takvimin bir hayli gerisinde kalındı.

Komisyon'un paylaştığı bilgilere göre, IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 595 bin oyla birinci sırada bulunuyor. KDP'yi, 287 bin oyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip ediyor.

Şu ana kadar bin 45 usulsüzlük başvurusunun yapıldığı seçimlerde, KDP Pazar günü seçim ihlalleri olduğunu belirterek sonuçları tanımayabileceğini belirtmiş, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Reuters'ın haberine göre, seçim gözlemcileri de bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.

Üç milyon seçmen

Üç milyon 85 bin seçmenin Erbil'deki meclisin 111 üyesini belirlemek üzere oy kullandığı seçimlere 40'tan fazla parti ve grup katıldı, 750'den fazla aday yarıştı.

Yarışta üçüncü sırada bulunan Goran (Değişim) Hareketi 164 bin oyla üçüncü sırada gelirken, kesin sonuçlar belirlendiğinde KDP ve KYB'nin en güçlü partiler olarak öne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bağımsızlık ilanı sonrası kriz

IKBY'nin eski başkanı Mesut Barzani, özerk bir yapıya sahip olan bölgeyi Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna götürmüş ve sandıktan yaklaşık yüzde 93 oranında "bağımsızlığa evet" oyu çıkmıştı.

Referandumun ardından IKBY ile Bağdat'taki merkezi hükümet arasındaki gerginlik tırmanmış ve Bağdat yönetimi zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer ihtilaflı bölgelerin kontrolünü IKBY'nin askeri gücü olan peşmergeden almıştı.

Geçen yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan IKBY seçimleri, Irak ordusunun bu bölgelere yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından IKBY ağır bir ekonomik krize sürüklenmiş, geçen yılın sonlarında memurlar ve peşmergenin maaşları ödenemediği için bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.

DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar
Senatörle ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Adayı Arasında ‘İşgal’ PolemiğiSenatörle ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Adayı Arasında ‘İşgal’ Polemiği
FBI'ın Kavanaugh Raporu Sonrası Tepki  FBI'ın Kavanaugh Raporu Sonrası Tepki  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

Apple ve Amazon'u savunma yapmak zorunda bırakan 'minik casus çip' iddiası!

Apple ve Amazon'u savunma yapmak zorunda bırakan 'minik casus çip' iddiası!

İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.