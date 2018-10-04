IKBY'de Barzani'nin partisi önde

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 595 bin oyla ilk sırada.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Pazar günü yapılan meclis seçimlerinin ardından oyların yüzde 85'i sayıldı. Kürdistan Bölgesel Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, sonuçların, sandıklar kapandıktan 72 saat sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ancak açıklanan bu takvimin bir hayli gerisinde kalındı.

Komisyon'un paylaştığı bilgilere göre, IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 595 bin oyla birinci sırada bulunuyor. KDP'yi, 287 bin oyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip ediyor.

Şu ana kadar bin 45 usulsüzlük başvurusunun yapıldığı seçimlerde, KDP Pazar günü seçim ihlalleri olduğunu belirterek sonuçları tanımayabileceğini belirtmiş, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Reuters'ın haberine göre, seçim gözlemcileri de bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.

Üç milyon seçmen

Üç milyon 85 bin seçmenin Erbil'deki meclisin 111 üyesini belirlemek üzere oy kullandığı seçimlere 40'tan fazla parti ve grup katıldı, 750'den fazla aday yarıştı.