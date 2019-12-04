HABER

O ülkede büyü yapmak resmen yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, son dönemde toplumda giderek yayılan büyü, muska ve cin çıkarma gibi eylemlerin yasaklandığını ve bu tür uygulamaları gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezai müeyyideye tabi tutulacağını açıkladı.

O ülkede büyü yapmak resmen yasaklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halkın duygularını istismar ederek büyü, muska ve cin çıkarma bahaneleriyle insanların dolandırıldığına ilişkin şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.

Toplumu olumsuz yönde etkileyen bu tür eylemlerin ve dolandırıcıların önüne geçilmesi için Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüleceği kaydedilen açıklamada, "Büyü, muska ve cin çıkarma gibi uygulamalar bakanlık kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da büyü ve benzeri uygulamaların İslam ile bir ilgisi olmadığının altı çizildi.

Açıklamada bu tür uygulamaların halkın duygularını istismar eden bazı kişilerce yapıldığı ifade edildi.

KAYNAK: AA

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Ceren'in katilini ablası görmüş (2)Ceren'in katilini ablası görmüş (2)
Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtulduKarıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyü cin çıkarma IKBY

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ve Trump bir araya geldi

Erdoğan ve Trump bir araya geldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 460'a yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 460'a yükseldi

Maduro'ya kötü haber! Yasak geldi

Maduro'ya kötü haber! Yasak geldi

Karadeniz'de deprem (Son depremler)

Karadeniz'de deprem

NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Dünyanın gözü orada! Fotoğraf geldi...

Irak duyurdu: Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!

Irak duyurdu: Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.