IKBY'de DEAŞ'ın para ağına operasyon

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DEAŞ'ın mali işlerini yürüten hücreye yönelik operasyonda 8 terörist yakalandı.
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de DEAŞ için çalışıp örgütün para ağını oluşturan hücreye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Güvenlik güçlerinin 6 Ekim gecesi farklı adreslere yaptığı baskınlar sonucu 8 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.
Baskınlarda çok sayıda pasaport ve yüklü miktarda paraya da el konuldu.
Yazılı açıklamayla birlikte baskın görüntüleri de yayımlandı. Operasyonun IKBY'nin hangi kentinde yapıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
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