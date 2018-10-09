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IKBY'de DEAŞ'ın para ağına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile uluslararası koalisyon güçlerinin ortak operasyonu sonucu DEAŞ'ın para işlerinden sorumlu 8 örgüt mensubu yakalandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DEAŞ'ın mali işlerini yürüten hücreye yönelik operasyonda 8 terörist yakalandı.

IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de DEAŞ için çalışıp örgütün para ağını oluşturan hücreye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin 6 Ekim gecesi farklı adreslere yaptığı baskınlar sonucu 8 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Baskınlarda çok sayıda pasaport ve yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Yazılı açıklamayla birlikte baskın görüntüleri de yayımlandı. Operasyonun IKBY'nin hangi kentinde yapıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil IKBY ırak

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