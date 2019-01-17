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IKBY'de domuz gribi vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:24 | Son Güncelleme

IKBY'de domuz gribi vakası

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 1 kişide tespit edildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halis Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir vilayet belirtmeden IKBY'de bir kişide domuz gribi vakası tespit ettiklerini söyledi.

Kadir, hastanın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Virüsün 2009'da ortaya çıktığını hatırlatan Kadir, "Domuz gribi, ilk çıktığı zamanlar tedavisi yoktu ancak şimdi var. Virüsün eskiye göre riski daha az." dedi.

Yerel basındaki haberlerde, domuz gribinin Süleymaniye'de tespit edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi IKBY IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halis Kadir

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