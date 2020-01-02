HABER
  4. IKBY’de domuz gribinden 1 kişi öldü

IKBY’de domuz gribinden 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Erbil İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandığından şüphelenilen bir kişinin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Erbil İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandığından şüphelenilen bir kişinin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Müdürlüğü, aynı zamanda Erbil’deki bütün hastanelerde virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar için özel koridorların tahsis edildiğini söyledi.
Erbil’de H1N1 virüsü sonucu alınan ilk ölüm haberinin ardından, kentteki bazı hastaneleri ziyaret eden Erbil Valisi Fersat Sofi, virüsün yayılmaması için gereken önlemlerin alındığını vurguladı.
IKBY’de son günlerde 20 kişide H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Gaziantep’te 727 polisli uyuşturucu operasyonuGaziantep’te 727 polisli uyuşturucu operasyonu
Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisiÇorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Eşini yatakta başka kadınla yakalayınca... 'Hepsini yakacağım'

Kayseri'de seyyar satıcı, aracında ölü olarak bulundu

Görür görmez ekiplere haber verdi! İki saat sonra fark edildi

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

Muğla'da eşini yolun ortasında yaralı olarak bulan adam bir an olsun yanından ayrılmadı

Eşini bu halde buldu! Bir an olsun yanından ayrılmadı

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.