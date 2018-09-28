IKBY’de güvenlik güçleri sandık başında

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinde görev alacak güvenlik güçleri oy kullanmaya başladı.
IKBY'deki Peşmerge, polis ve asayiş görevlileri, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinde sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 170 bin güvenlik gücünün oy kullanımı, yarın yerel saatle 18.00'de sona erecek.
Bölgesel parlamento seçiminde pazar günü 3 milyon 88 bin seçmen sandık başına giderek 111 milletvekilini belirleyecek.
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