IKBY’de hükümet kurma sorunu çözüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) hükümet kurma sorunu 8 aydan sonra çözüldü.

Geçen yılın Eylül ayında yapılan seçimlerin galibi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 8 ay süren görüşmelerin ardından, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yeni hükümet kurma konusunda anlaşma imzaladı.(KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ve (KYB) Genel Sekreter 1’inci Yardımcısı Kosret Resul, yeni kabinenin kurulması için iki partinin vardığı anlaşmayı imzaladı. IKBY’nin Süleymaniye kentindeki KYB merkezinde imzalanan anlaşmanın ardından, açıklama yapan Barzani yeni kabinenin kurulması için son aşamaya gelindiğini belirterek, KYB ve Goran Hareketi ile IKBY’nin dokuzuncu kabinesinin kurması için gereken mutabakata vardıklarını kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 30 Eylül’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, KYB 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani’yi, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’yi aday göstermişti.



PARTNER Makyajsız kraliçe