IKBY'de iki parti seçim sonuçlarını reddetti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) iki parti, 30 Eylül'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla nihai seçim sonuçlarını reddetti.
IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi tarafından yapılan açıklamada, oy oranlarında değişiklik yapmak için nihai seçim sonuçlarının 3 hafta aradan sonra dün geç saatlerde açıklandığını belirtti.
Açıklamada, seçim gününde binlerce kimlik çıkarıldığı ileri sürülerek, nihai seçim sonuçlarının reddedildiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca konuyla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.
Seçim sonuçlarını reddeden bir diğer parti ise Müslüman Kardeşlere yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu). Yekgirtu yaptığı açıklamada, Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ismini zikretmeden iktidar ortaklarının seçime hile karıştırdığını kaydetti.
Partinin seçim sonuçlarını kabul etmediği belirtilen açıklamada, sonuçların iptali için şikayette bulunulacağı vurgulandı.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu dün nihai seçim sonuçlarını duyurmuştu.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.
Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!
İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!
İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum