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IKBY'de ilk defa "moda haftası" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

IKBY'de ilk defa "moda haftası" düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ilk kez "moda haftası" düzenlendi.

IKBY Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Erbil'deki Divan Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte IKBY'den 35 modacının tasarımları tanıtıldı.

Ağırlıklı olarak yerel motiflerin kullanıldığı tasarımlar, 60 manken tarafından sergilendi.

IKBY'de ilk kez düzenlenen etkinliğe çok sayıda moda sever ve davetli katıldı. "Moda Haftası" adıyla üç gün süren etkinlik, akşam saatlerinde sona erdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te başlayan yoğun saldırıları ve ekonomik kriz nedeniyle IKBY'de birçok kültür ve sanat faaliyeti sekteye uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil IKBY moda haftası

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