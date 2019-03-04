IKBY'de KDP ile KYB arasında siyasi anlaşma imzalandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir süredir anlaşmazlık yaşanan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümetin kurulması, Kerkük meselesi ve Bağdat ile ilişkiler konusunda iş birliği için anlaştı.

Erbil kentinde iki parti arasında yapılan toplantının ardından IKBY Başbakanı ve KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani İle KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul tarafından siyasi anlaşma imzalandı.

Görüşmenin ardından KYB Sözcüsü Latif Şeyh Ömer ile KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

KYB Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, "İki parti (KDP ve KYB) tüm tepkilere rağmen anlaşmaya vardı. Bu anlaşma iş birliğimiz için yol gösterici olacak." diye konuştu.

Anlaşmanın içeriği hakkında detay vermekten kaçınan Ömer, IKBY'de yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasının, anlaşmanın maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de iki parti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, bu anlaşma iki partiyi ve IKBY hükümetini Bağdat yönetimiyle diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti.