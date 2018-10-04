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IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 595 bin 592 oyla sandıktan birinci parti olarak çıktı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, kesin olmayan seçim sonuçlarının yüzde 85’ini açıkladı.

Halkın seçime katılım oranının yüzde 57 olduğunu aktaran Zirar, söz konusu sonuçlara göre, KDP'nin 595 bin 592 oyla seçimin galibi olduğunu duyurdu.

Zirar, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) de 2013 seçimlerinde üçüncü parti konumundayken, bu seçimde 278 bin 575 oy alarak ikinci sıraya yerleştiğini belirtti.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi'nin 164 bin 336 oy olarak üçüncü, Yeni Nesil Hareketi'nin 113 bin 297 oyla dördüncü sıraya yükseldiğini açıklayan Zirar, Kürdistan Toplum Partisi'nin (Komel) 94 bin 992 oy, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan İslami Hareket Partisi’nin (Bizutnava) kurduğu "İslaha Doğru" ittifakın ise 69 bin 477 oy aldığını ifade etti.

Zirar, Irak Türkmen Cephesi (ITC) de aldığı bin 132 oyla bir milletvekili kazanmayı garantilediğini kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül Pazar günü genel seçimler için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.

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IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirva milletvekili seçimleri

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