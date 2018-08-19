IKBY'de Kurban Bayramı hazırlıkları

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklar devam ediyor. Kentte kurulan kurban pazarında, satılmak üzere getirilen kurbanlıkların sayısının fazla ancak alıcının az olması dikkati çekiyor.

Suriye başta olmak üzere İran, Gürcistan ve Hindistan gibi ülkelerden Erbil'e getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar bu pazarlarda satışa sunuluyor. Söz konusu ülkelerden getirilen kurbanlıkların fiyatları yerli olanlara göre daha düşük olduğu için rağbet görüyor.

Kurban pazarındaki satıcılardan Tahsin Hamadamin, AA muhabirine bu yılki satışların geçen yıla oranla daha az olduğunu belirtti.

Hamadamin, bu yıl pazarda çok sayıda kurbanlık bulunduğunu belirterek, alıcı sayısının ise daha az olduğunu ancak ilerleyen günlerde bir artış yaşanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Pazara çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan getiren Gazi Kapan da son yıllara nazaran kurbanlıkların daha ucuz olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanlar yaklaşık 200 dolara, büyükbaş hayvanlar ise yaklaşık bin 200 dolara alıcı buluyor." dedi.

Öte yandan, IKBY'de yer alan Erbil, Süleymaniye, Duhok kentlerinde bayram boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınacağı belirtiliyor.

