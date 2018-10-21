IKBY'de nihai seçim sonuçları açıklandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, nihai sonuçlara göre, KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.
IKBY'de seçime ilk kez giren Yeni Nesil Hareketi 8 milletvekili çıkardı. İslami Toplum Partisi (Komel) 2013 seçimine göre oylarını artırarak 7 sandalye kazandı.
Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan İslami Hareketi Partisinin (Bizutnava) kurduğu "İslaha Doğru" ittifakı son seçimlerde aldığı oyların yarısını kaybederek 5 milletvekili çıkardı.
IKBY seçim komisyonu 9 üyeden oluşuyor ve seçim sonuçlarının onaylanması için 5 üyenin onayına ihtiyaç duyuluyor.
30 Eylül'deki seçimin nihai sonuçlarını komisyondaki 5 üye onayladı, 4'ü red oyu verdi.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.
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