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IKBY'de oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

IKBY'de oy verme işlemi sona erdi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) genel seçim için oy verme işlemleri tamamlandı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halapçe kentlerinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Merkezlerde oy sayımına başlandı.

Seçmenler, IKBY genelinde kurulan 5 bin 933 sandıkta oylarını kullanırken seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

IKYB'nin 111 sandalyeli meclisi için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
genel seçim IKBY

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