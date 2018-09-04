IKBY'de seçim propaganda dönemi ertelendi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 30 Eylül milletvekili seçimleri için propaganda dönemini bir hafta erteledi.

Komisyon Sözcüsü Şirvan Zirar, basına yaptığı açıklamada, daha önce 5 Eylül'de başlaması kararlaştırılan propaganda döneminin bir hafta ertelendiğini söyledi.

Zirar, komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar uyarınca seçimlere ilişkin propaganda serbestliğinin 11 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

Söz konusu kararın, bugün öğle saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile ana muhalefet konumundaki Goran (Değişim) Hareketi arasında yapılan toplantının ardından alınması dikkati çekti.

- Goran: "Seçimler için şartlar uygun değil"

Basına kapalı görüşmenin ardından Goran Sözcüsü Şoreş Hacı ve KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, gazetecilere ortak açıklama yapmıştı.

Görüşmede IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Hacı, "Seçimlere ilişkin görüşümüzü açık bir şekilde KDP'ye ilettik. Bazı nedenlerden dolayı IKBY'de seçimin yapılması için şartlar uygun değil." ifadelerini kullanmıştı.