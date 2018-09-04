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IKBY'de seçim propaganda dönemi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:59 | Son Güncelleme

IKBY'de seçim propaganda dönemi ertelendi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 30 Eylül milletvekili seçimleri için propaganda dönemini bir hafta erteledi.

Komisyon Sözcüsü Şirvan Zirar, basına yaptığı açıklamada, daha önce 5 Eylül'de başlaması kararlaştırılan propaganda döneminin bir hafta ertelendiğini söyledi.

Zirar, komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar uyarınca seçimlere ilişkin propaganda serbestliğinin 11 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

Söz konusu kararın, bugün öğle saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile ana muhalefet konumundaki Goran (Değişim) Hareketi arasında yapılan toplantının ardından alınması dikkati çekti.

- Goran: "Seçimler için şartlar uygun değil"

Basına kapalı görüşmenin ardından Goran Sözcüsü Şoreş Hacı ve KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, gazetecilere ortak açıklama yapmıştı.

Görüşmede IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Hacı, "Seçimlere ilişkin görüşümüzü açık bir şekilde KDP'ye ilettik. Bazı nedenlerden dolayı IKBY'de seçimin yapılması için şartlar uygun değil." ifadelerini kullanmıştı.

Halkın endişeli ve ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyen Hacı, şartların uygun olmamasına rağmen seçime gidilmesi durumunda katılımın düşük olabileceği uyarısında bulunmuştu.

KDP Sözcüsü Muhammed ise seçimlerin vaktinde yapılmasına ilişkin Goran ile aynı fikirde olmadıklarını, IKBY'nin hem teknik hem de yasal olarak uygun seçim şartlarına sahip olduğunu kaydetmişti.

IKBY'de 30 Eylül milletvekili seçimleri Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde yapılacak.

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IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirva Milletvekili Seçimi

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