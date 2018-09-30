IKBY'de seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerine katılım oranı yüzde 57,23 olarak açıklandı.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, düzenlediği basın toplantısında, bölgesel seçime katılım oranının yüzde 57,23 olduğunu ifade etti.
Zirar, katılım oranını Erbil'de yüzde 58,58, Süleymaniye'de yüzde 53,01, Duhok'ta yüzde 61,87, Halepçe'de ise yüzde 60,90 olarak kaydetti.
Nihai olmayan sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.
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