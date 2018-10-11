IKBY'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil ve Duhok kentleri ile çevre bölgelerde saat 16.00 sularında etkisini gösteren toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
IKBY Deprem ve Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Aji Çeto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın batı kesimindeki çöllerden gelen toz bulutunu öngörmediklerini söyledi.
Çeto, Duhok'un ardından Erbil ve çevresinde de etkili olan toz bulutunun birkaç saat içinde kısmen dağıldığını ifade etti.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 300 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.
Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum