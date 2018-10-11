IKBY'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil ve Duhok kentleri ile çevre bölgelerde saat 16.00 sularında etkisini gösteren toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

IKBY Deprem ve Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Aji Çeto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın batı kesimindeki çöllerden gelen toz bulutunu öngörmediklerini söyledi.

Çeto, Duhok'un ardından Erbil ve çevresinde de etkili olan toz bulutunun birkaç saat içinde kısmen dağıldığını ifade etti.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 300 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.

