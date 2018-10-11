HABER

IKBY'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:55 | Son Güncelleme

IKBY'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil ve Duhok kentleri ile çevre bölgelerde saat 16.00 sularında etkisini gösteren toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

IKBY Deprem ve Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Aji Çeto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın batı kesimindeki çöllerden gelen toz bulutunu öngörmediklerini söyledi.

Çeto, Duhok'un ardından Erbil ve çevresinde de etkili olan toz bulutunun birkaç saat içinde kısmen dağıldığını ifade etti.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 300 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)
Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varTekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY Deprem ve Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Aji Çeto IKBY'de toz bulutu

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.