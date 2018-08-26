IKBY'deki 4 muhalif parti koalisyon için birleşti

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) muhalif kanatta yer alan 4 parti koalisyon oluşturdu.

IKBY'deki anamuhalefet partisi konumundaki Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Demokrasi ve Adalet için Koalisyon ve İslami Toplum Partisi (Komel) yetkilileri Süleymaniye kentinde düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 4 partinin Irak meclisinde kurulacak "büyük koalisyon" görüşmeleri için yeni koalisyon oluşturduğu belirtildi.

Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara kökten çözüm yolları bulunmasına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu koalisyonun programında, IKBY halkının haklarını anayasal çerçevede güvence altına almak için çalışmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Irak'ta yeni süreçte yönetimin "ortaklık, diyalog, yönetimde denge, hukuk üstünlüğü, kurumsallaşma" temelinde kurulması gerektiği belirtildi.

Muhalefet kanadında yer alan 4 siyasi parti, Irak'ta 12 Mayıs'taki milletvekili seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle yapılan "oyların elle sayımı" sonrasındaki sonuçları reddettiğini açıklamıştı.

Irak anayasasına göre, seçimi kazanan değil, seçim sonrası mecliste en büyük grubu oluşturan taraf hükümeti kurabiliyor. Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin, koalisyona gitmeleri gerekiyor.

