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IKBY'deki 4 partiden seçimlerde hile iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 4 parti Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 parti, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde seçimlere hile karıştığı iddiasıyla ilçedeki sonuçları tanımadığını duyurdu.

Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel) Koysancak'taki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

KDP resmi internet sayfasında yer alan ve 4 partiden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) ilçede seçime hile karıştırdığını iddia ederek Koysancak'taki seçim sonuçlarını boykot ettikleri ve kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin sonuçlara itiraz edeceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
boykot IKBY seçimler

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