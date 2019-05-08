HABER

IKBY'deki bölgesel başkanlık yeniden aktifleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, "bölgesel başkanlığın" yeniden aktifleştirilmesi ve başkanın meclis tarafından seçilmesini öngören tasarıyı kabul etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, geçen yıl askıya alınan "bölgesel başkanlığın" yeniden aktifleştirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

IKBY Meclisinde "Bölgesel başkanlığın yeniden aktifleştirilmesi ve başkanlık seçiminin nasıl yapılacağının belirlenmesi" için düzenlenen oturumu muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi boykot etti. Tasarı, 111 sandalyeli mecliste 12 "hayır" oyuna karşılık 89 "evet" oyuyla kabul edildi.

Meclisten geçen tasarıya göre, bölgesel başkan artık halkın oyuyla değil meclis tarafından seçilecek.

Bu tasarıya göre ayrıca 2017'den bu yana boş olan ve ardından askıya alınan bölgesel başkanlık için aday olmak isteyenler 3 gün içinde isimlerini meclise sunabilecek.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani'nin Kasım 2017'de, IKBY Başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, söz konusu kurumun yetkileri başbakanlık ile meclis ve adalet komisyonuna devredilmişti.

IKBY Meclisi, Temmuz 2018'de ise "bölgesel başkanlığın" askıya alınmasına karar vermişti.

IKBY'de Eylül 2018'de yapılan seçimlerde 1'inci gelen KDP, başkanlık makamına mevcut Başbakan Neçirvan Barzani'yi aday göstereceklerini bildirmişti.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Karabük'te mayıs karıKarabük'te mayıs karı
İzmir'de Aziz Yuhanna ayiniİzmir'de Aziz Yuhanna ayini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başkanlık makamı IKBY tasarı

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.