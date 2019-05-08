IKBY'deki bölgesel başkanlık yeniden aktifleştirildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, geçen yıl askıya alınan "bölgesel başkanlığın" yeniden aktifleştirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

IKBY Meclisinde "Bölgesel başkanlığın yeniden aktifleştirilmesi ve başkanlık seçiminin nasıl yapılacağının belirlenmesi" için düzenlenen oturumu muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi boykot etti. Tasarı, 111 sandalyeli mecliste 12 "hayır" oyuna karşılık 89 "evet" oyuyla kabul edildi.

Meclisten geçen tasarıya göre, bölgesel başkan artık halkın oyuyla değil meclis tarafından seçilecek.

Bu tasarıya göre ayrıca 2017'den bu yana boş olan ve ardından askıya alınan bölgesel başkanlık için aday olmak isteyenler 3 gün içinde isimlerini meclise sunabilecek.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani'nin Kasım 2017'de, IKBY Başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, söz konusu kurumun yetkileri başbakanlık ile meclis ve adalet komisyonuna devredilmişti.

IKBY Meclisi, Temmuz 2018'de ise "bölgesel başkanlığın" askıya alınmasına karar vermişti.

IKBY'de Eylül 2018'de yapılan seçimlerde 1'inci gelen KDP, başkanlık makamına mevcut Başbakan Neçirvan Barzani'yi aday göstereceklerini bildirmişti.

