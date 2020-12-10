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  4. IKBY’deki protestoların bilançosu açıklandı: 8 ölü, 54 yaralı

IKBY’deki protestoların bilançosu açıklandı: 8 ölü, 54 yaralı

10.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) geçen hafta başlayan protestolarda 8 kişi hayatını kaybederken 54 ayrı kişinin de yaralandığı açıklandı.IKBY’de memurların maaşlarına yapılan kesinti ve gecikme nedeniyle geçen hafta başlayan protestolara ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 3-9 Aralık tarihleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin öldüğünü ve 54 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) geçen hafta başlayan protestolarda 8 kişi hayatını kaybederken 54 ayrı kişinin de yaralandığı açıklandı.
IKBY’de memurların maaşlarına yapılan kesinti ve gecikme nedeniyle geçen hafta başlayan protestolara ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 3-9 Aralık tarihleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin öldüğünü ve 54 kişinin de yaralandığını duyurdu. Protestoculara güvenlik güçleri arasındaki şiddet olaylarında gaz bombası ve gerçek mermi kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, protestocuların Süleymaniye kentindeki hükümet binalarıyla siyasi parti binalarını ateşe verdiği aktarıldı.
IKBY’nin Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde seyahat yasağı getirildiği vurgulanan açıklamada, halkın barışçıl protesto haklarına sahip olduklarını belirtilerek, protestoculara kamu ve özel malları korumak için güvenlik güçleriyle işbirliği yapılması ve güvenlik güçlerine de protestocuları koruma çağrısı yapıldı.
Memurların maaşlarının anayasal ve insani hak olduğunun altını çizen Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, protestocuların meşru isteklerini gerçekleştirmek amacıyla Bağdat ve Erbil yönetimlerinin sorunu çözmek için diyalog masasına oturmaya çağırdı.
Bağdat ile petrol gelirini paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY’deki memurlar 2014 yılından bu yana maaşlarına kesinti yapılıyor ve geç ödeniyor.

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