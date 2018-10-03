IKBY'deki seçim sonuçları belirsizliğini koruyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, geçen pazar günü yapılan milletvekili seçimi sonuçlarının açıklanması için zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şu ana kadar 450 şikayet aldıklarını açıkladı.

Komisyon Başkanı Hındırin Muhammed Salih, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarının açıklanması ve bazı siyasi partilerden gelen şikayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IKBY'de 72 saat içerisinde açıklanması gereken ancak belirsizliğini koruyan seçim sonuçlarına değinen Salih, "Komisyon, tüm sandıklarda detaylı olarak inceleme yapıyor. Seçim sonuçlarını doğru bir şekilde açıklamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerekli tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilk seçim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Salih, sonuç ilanına ilişkin net bir tarih vermedi.

Siyasi parti ve bağımsız adaylardan gelen şikayetlerin çözüme kavuşması için de süreye ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Salih, çeşitli nedenlerle kendilerine 450 şikayetin ulaştığını kaydetti.